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أحمد جودة - القاهرة -

حقق ريال بيتيس الإسباني إنجازا كبيرا بعد أن حجز مقعده في النهائي القاري الأول في تاريخه، بعد أن فرض التعادل الإيجابي على فيورنتينا الإيطالي وسط جماهيره (2-2) اليوم الخميس في إياب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

بيتيس يقتل فيورنتينا ويصعد لأول نهائي أوروبي في تاريخه

انتهت ال45 دقيقة الأولى من اللقاء الذي احتضنه ملعب (أرتيميو فرانكي) في فلورنسا بتقدم أصحاب الأرض (2-1)، وهي النتيجة التي تعني عودة الأمور للمستطيل الأخضر، لسابق انتهاء مباراة الذهاب في إشبيلية بنفس النتيجة.

باغت الفريق الأندلسي وتقدم في النتيجة منذ الدقيقة 30 بتوقيع نجمه البرازيلي أنتوني، ليزيد الفارق في النتيجة الإجمالية إلى (3-1) ويظن الجميع أن الأمور قد انتهت.

ولكن انتفض أصحاب الأرض وقلبوا الطاولة في غضون 8 دقائق، 34 و42، برأسيتي الألماني روبن جوسينس.

لم يشهد الشوط الثاني أي جديد على مستوى النتيجة، ليتأجل الحسم للشوطين الإضافيين، حيث ظهر الدولي المغربي الشاب عبد الصمد الزلزولي ومنح البيتيس هدف التعادل في الدقيقة 97، والتأهل للنهائي الأول في تاريخ النادي في جميع البطولات الأوروبية.

وسيضرب البيتيس موعدا ناريا مع تشيلسي الإنجليزي، الذي كان قد كرر فوزه على يورجوردينس السويدي بهدف نظيف، ليتأهل بإجمالي المباراتين (5-1)، لسابق فوزه في عقر دار الفريق السويدي الأسبوع الماضي برباعية مقابل هدف.

وسيكون ملعب (فروتسواف) في بولندا مسرحا لمواجهة التتويج في ال28 من هذا الشهر.

