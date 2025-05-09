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أحمد جودة - القاهرة - أكدت صحيفة "الآس" الإسبانية أن الظهير الأيمن ​داني كارفخال​ لن يكون الخيار الأساسي ل​ريال مدريد​ خلال مشاركته في ​كأس العالم للأندية​ المقبلة في أميركا.

جناح ريال مدريد الطائر خارج كأس العالم للأندية

واوضحت الصحيفة ان عودة كارفخال للمشاركة مع الفريق بعد غياب دام ثمانية اشهر بسبب الإصابة تُعد إنجازًا، إلا أن مستوى الأداء العالي المطلوب في هذه البطولة يجعل مشاركته الكاملة أمرًا غير وارد في الوقت الحالي، واشارت التقارير إلى ان ريال مدريد يتبع نهجًا حذرًا مع لاعبه المخضرم، حيث يسعى الجهاز الفني لإعادته بشكل تدريجي، تجنبًا لأي مضاعفات محتملة قد تؤثر على حالته البدنية.

ورغم ذلك، سيكون كارفخال ضمن القائمة المشاركة في البطولة، وسيحظى بفرصة للتواجد مع زملائه في المباريات، لكن بأدوار محدودة حتى يستعيد جهوزيته الكاملة.