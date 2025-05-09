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أحمد جودة - القاهرة - طالب سيمون راسك، المدير الفني المؤقت لفريق ساوثهامبتون الهابط من الدوري الإنجليزي الممتاز، اللاعبين بإنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة لحفظ ماء الوجه.

مدرب ساوثهامبتون يطالب لاعبيه بحفظ ماء الوجه قبل نهاية المشوار في الدوري الإنجليزي

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن ساوثهامبتون جمع 11 نقطة فقط هذا الموسم ولازال بحاجة لنقطة واحدة من آخر ثلاث مباريات لتجنب معادلة أسوأ سجل من النقاط في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز والذي حققه ديربي كاونتي في موسم 2007/2008.

ويبدو الأمر صعبا حيث سيلعب الفريق يوم السبت مع مانشستر سيتي قبل مواجهة إيفرتون على ملعبه وهي آخر مباراة على ملعب "جوديسون بارك" ثم أرسنال في ملعب "سانت ماري" في آخر مباراة للفريق بالموسم.

وقال راسك في مؤتمر صحفي قبل مباراة مانشستر سيتي: "ما نواجهه يوم السبت هو الفريق الأفضل والأعظم في آخر تسعة أو عشرة أعوام".

وأضاف: "بمعاييرهم العالية يمكن أن يكونوا محبطين لأنهم لم يحققوا اللقب، لكن بالنظر إلى إمكانياتهم تعلم جيدا أنك في مواجهة اختبار صعب".

وتابع راسك: "من المهم ألا تستسلم للخوف في تلك المباريات وأن تبذل قصارى جهدك".