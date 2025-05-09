نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكاراز يؤكد تعافيه من الاصابة قبيل انطلاق بطولة روما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكّد الاسباني كارلوس ​الكاراز​ أنه عاد إلى أفضل مستوياته استعدادًا لبطولة إيطاليا المفتوحة، بعد تعافيه من إصابات في العضلة الخلفية والفخذ تعرّض لها خلال نهائي بطولة برشلونة، مما اضطره للانسحاب من بطولة مدريد الشهر الماضي.

الكاراز يؤكد تعافيه من الاصابة قبيل انطلاق بطولة روما

الكاراز، الذي احتفل بعيد ميلاده الـ22 يوم الإثنين، تلقى بطاقة مرور إلى الدور الثاني حيث سيواجه الصربي دوسان لايوفيتش.

كما عبّر عن سعادته بعودة المصنف الأول عالميًا ​يانيك سينر​، الذي يعود للمنافسات بعد إيقاف دام ثلاثة أشهر بسبب قضية منشطات، وستكون عودته في بلده إيطاليا، آملًا أن يواجهه في النهائي.