نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شفيونتيك تفتتح مشوارها في روما بفوز سهل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقّقت البولندية إيغا شفيونتيك فوزًا سريعًا على الإيطالية إليزابيتا كوتشاريتو في 52 دقيقة فقط، حيّث تغلبت عليها بنتيجة 6-1 و6-0 في افتتاح مشاركتها ببطولة روما المفتوحة. وتأتي هذه المباراة بعد خسارتها في نصف نهائي بطولة مدريد أمام كوكو غوف.

شفيونتيك تفتتح مشوارها في روما بفوز سهل



شفيونتيك، المصنفة الثانية عالميًا، عبّرت عن شعورها بالسيطرة التامة خلال اللقاء، مشيرة إلى أن الكرة كانت تستجيب لها، لكنها أكدت أهمية مواصلة العمل وعدم التوقع أن الأداء السهل سيتكرر دائمًا. وستواجه الأميركية دانييل كولينز في الدور الثالث.

تُعد بطولة إيطاليا محطة مهمة لشفيونتيك على طريق الدفاع عن لقبها في بطولة رولان جاروس.