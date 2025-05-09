نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وان بيساكا يختار تمثيل منتخب الكونغو الديمقراطية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرّر مدافع فريق وست هام يونايتد، أرون وان بيسكا تغيير تمثيلهِ الدّولي، عن عمر الـ 27 عامًا.

وان بيساكا يختار تمثيل منتخب الكونغو الديمقراطية

بعد أن مثّل الظهير الايمن السابق ل​مانشستر يونايتد​، المنتخب الانجليزي في فئة الشباب، لم يتلقَّ أي دعوة للانضمام إلى المنتخب الوطني الأول، حتى خلال فترة لعبه مع مانشستر يونايتد. والآن، سينضم بيساكا إلى منتخب الكونغو الديمقراطية، بعد أن تلقى دعوةً للانضمام إلى المباراتين الوديتين القادمتين ضد مالي ومدغشقر.

وُلد وان - بيساكا في لندن، وقضى مسيرته الكروية بأكملها في إنجلترا، لكن جذوره تعود إلى الكونغو الديمقراطية.

ويتصدر منتخب الكونغو الديمقراطية حاليًا مجموعته في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.