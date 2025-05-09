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أحمد جودة - القاهرة -

تأهلت التونسية ​انس جابر​، المصنفة 27 عالميًا، إلى الدور الثالث من ​بطولة روما لتنس​ الأساتذة، بعد انسحاب منافستها التشيكية ​بيترا كفيتوفا​ بسبب إصابة في أسفل ساقها اليمنى. وكانت كفيتوفا قد تغلبت على الرومانية إيرينا-كاميليا بيجو في الدور الأول، لكنها لم تتمكن من استكمال مشوارها أمام جابر.

أنس جابر تعبر إلى الدور الثالث في بطولة روما

وتلتقي أنس جابر في الدور الثالث مع الإيطالية جاسمين باوليني، المصنفة الخامسة عالميًا، التي تفوقت على النيوزيلندية لولو سون بمجموعتين دون رد بنتيجة 6-4 و6-3.

تتطلع أنس جابر إلى تحسين نتائجها واستعادة مركزها في التصنيف العالمي لمحترفات التنس، بعد سلسلة من النتائج السلبية التي تضمنت خروجها من الدور الثالث في بطولة مدريد على يد اليابانية مايوكا يوشيجيما، وانسحابها من بطولة ميامي في اذار بسبب الإصابة.