نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماديسون كيز تقصي جراتشيفا خارج بطولة روما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهلت الأمريكية ماديسون كيز إلى دور 32 من منافسات فردي السيدات ببطولة روما المفتوحة للتنس، وذلك عقب فوزها على الفرنسية فارفارا جراتشيفا.

ماديسون كيز تقصي جراتشيفا خارج بطولة روما

وتفوقت ماديسون كيز على منافستها، بمجموعتين دون رد بواقع 7-6 و6-1.

كما بلغت الامريكية الأخرى جيسكا بيجولا، الدور ذاته، بعد فوزها على مواطنتها أشلين كروجر بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و6-2.

وودعت البرازيلية بياترس مايا حداد، البطولة، بعد خسارتها أمام التشيكية ماري بوزوكوفا، بمجموعتين دون رد.

وفازت بوزوكوفا، على منافستها البرازيلية، بواقع 6-0 و6-3.

وتأهلت الأمريكية بيتون ستيرنر إلى الدور ذاته، بعد الفوز على الروسية آنا كالينسكا بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و6-3.

