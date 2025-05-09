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أحمد جودة - القاهرة -

قررت لجنة تراخيص الأندية السعودية في اجتماعها الذي جرى اليوم الخميس، الموافقة بالإجماع على منح الرخصة المحلية للموسم الرياضي المقبل 2025-2026، لعدد من الأندية.

بينها نيوم.. منح 9 أندية سعودية رخصة محلية

وسيتم منح الرخصة لأندية الحزم، الطائي، أبها، نيوم، العربي، جدة، البكيرية، النجمة، العدالة، بعد استيفائها المعايير الإلزامية الرياضية، البنية التحتية، الإدارية، القانونية والمالية، المنصوص عليها في لائحة تراخيص أندية دوري الدرجة الأولى السعودي للمحترفين.

كما قررت اللجنة عدم منح الرخصة المحلية للموسم الرياضي المقبل 2025-2026 لأندية الجندل، أحد، الزلفي، الجبلين، الجبيل، الفيصلي، الصفا، العين، الباطن، وذلك لعدم استيفائها عدد من المعايير الإلزامية المنصوص عليها في لائحة تراخيص الأندية.

وأوضحت اللجنة أنه يحق للأندية التي لم تحصل على الرخصة الاستئناف ضد القرارات أمام لجنة استئناف تراخيص الأندية، في مدة أقصاها 11 مايو/ أيار 2025.

