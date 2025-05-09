"نهائي إنجليزي" في "يوروبا ليغ"تأهل مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه أتلتيك بيلباو الاسباني بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما الخميس، في إياب الدور قبل النهائي للبطولة.

وكان مانشستر يونايتد قد فاز على أتلتيك بيلباو بثلاثة أهداف دون رد في مباراة الذهاب قبل أسبوع.

أحرز أهداف مانشستر يونايتد كل من ماسون ماونت "هدفين" وكاسيميرو وراسموس هويلوند في الدقائق (2 و80 و85 و90)، بينما سجل ميكيل ياوريجيزار هدف أتلتيك بيلباو في الدقيقة 31.

كما تأهل توتنهام هوتسبير الإنجليزي إلى نهائي الدوري الأوروبي بعد فوزه على مضيفه بودو غليمت النرويجي بهدفين دون رد، في مباراتهما اليوم ضمن إياب الدور قبل النهائي.

وكان توتنهام قد فاز في مباراة الذهاب قبل أسبوع بثلاثة أهداف مقابل هدف.

أحرز هدفي توتنهام في لقاء اليوم كل من دومينيك سولانكي وبيدرو بورو في الدقيقتين (63 و69).

ويلتقي مانشستر يونايتد وتوتنهام في نهائي "يوروبا ليغ" يوم 21 من شهر مايو الحالي، وهي المرة الثانية التي يلتقي فيها فريقان انجليزيان في تاريخ الدوري الأوروبي بعد فوز تشيلسي على أرسنال عام 2019.

وخاض توتنهام ثلاث نهائيات في المسابقة واحرز اللقب مرتين عامي 1972 و1984، في حين توّج يونايتد باللقب عام 2017.