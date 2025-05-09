تشيلسي يواجه بيتيس في نهائي "المؤتمر"ضرب ريال بيتيس الإسباني موعدا مع تشيلسي الإنجليزي في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، وذلك بعد تعادله مع مضيفه فيورنتينا الإيطالي 2/2، مساء الخميس، في إياب قبل نهائي المسابقة.

وسيلتقي بيتيس مع تشيلسي في المباراة النهائية للبطولة والتي تستضيفها مدينة فورتسلاف البولندية يوم 28 مايو الجاري.

وكان بيتيس قد فاز ذهابا 1/2 ليتأهل للنهائي على حساب فيورنتينا، وذلك بعد تفوقه 3/4 بمجموع المباراتين.

وتقدم أنتوني لريال بيتيس في الدقيقة 30، وبعده بأربع دقائق سجل فيورنتينا هدف التعادل عن طريق روبن جوسينس.

وعاد جوسينس ليسجل هدفا ثانيا لفيورنتينا قبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول بثلاث دقائق، ليتم اللجوء إلى شوطين إضافيين بعد نهاية المباراة بفوز فيورنتينا بنفس نتيجة مباراة الذهاب.

وفي الدقيقة السابعة من الشوط الإضافي الأول، سجل ريال بيتيس الهدف الثاني عن طريق عبد الصمد الزلزولي ليبلغ المباراة النهائية للبطولة.

وتأهل تشيلسي بعد فوزه 1-صفر على ديورغاردن السويدي ليحقق انتصارا إجماليا 5-1.وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 38 من توقيع كيرنان ديوسبري-هول الذي استغل تمريرة متقنة من تيريك جورج وراوغ اثنين من المدافعين قبل أن يطلق تسديدة بيسراه إلى داخل الشباك.