نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفيتولينا تكرس عقدتها لبوزاس في روما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استهلت الأوكرانية المخضرمة، يلينا سفيتولينا، مسيرتها في بطولة روما المفتوحة للتنس، ذات ال1000 نقطة، بفوز "معتاد" على الإسبانية جيسيكا بوزاس اليوم الخميس، في الدور الثاني، بمجموعتين دون رد.

سفيتولينا تكرس عقدتها لبوزاس في روما

ولم تجد المتوجة على ملاعب (فورو إيتاليكو) مرتين متتاليتين، 2017 و2018، صعوبة كبيرة في حسم اللقاء لصالحها بنتيجة 6-4 و7-5، خلال ساعة و45 دقيقة.

وواصلت المصنفة ال14 عالميا بهذه النتيجة، مسلسل علو كعبها على الإسبانية للمباراة الثالثة تواليا، حيث تفوقت عليها هذا العام، في بطولة روان الفرنسية، بمجموعتين دون رد، ومن قبلها العام الماضي في سينسياتي للماسترز، بنفس الطريقة.

وستلتقي سفيتولينا في ثالث أدوار روما مع الأمريكية هيلي بابتيست، المصنفة ال90 عالميا، التي فجرت مفاجأة من العيار الثقيل، بالإطاحة بالروسية ليودميلا سامسونوفا، المصنفة ال21 عالميا، بمجموعتين لواحدة، بواقع 6-3 و2-6 و6-4.

