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أحمد جودة - القاهرة -

أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن تأجيل قرار لجنة الاستئناف بالفصل في أزمة مباراة القمة غير مبرر على الاطلاق.

سالم: تأجيل قرار لجنة الاستئناف بالفصل في أزمة القمة غير مُبرر

وقال سالم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "غير مقبول المشهد العبثي الذي تدار به أزمة مباراة القمة وكنا ننتظر اليوم القرار الحاسم لأن الأمر لا يوجد به أي اجتهاد مطلقا وكان يجب تطبيق اللوائح مثلما يتم تطبيقها على جميع الأندية الأخرى".

وأضاف: "هناك تساؤلات عديدة حول تأجيل القرار حتى يوم 15 ويجب استدعاء رئيس لجنة المسابقات على الفور من أجل الفصل في القرار وإنهاء حالة الجدل على الساحة الرياضية والزمالك يسير في الطريق القانوني".

وأوضح: "هناك غموض في تحركات رابطة الأندية وعندما أصدرت القرار من الأساس لم تجتمع، وهذا المشهد هو عبثي في تاريخ الكرة المصرية".

