تشيلسي يتأهل لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي بعد الفوز على يورجوردينس

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أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي إلى نهائي البطولة بعد الفوز على نظيره يورجوردينس السويدي بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد ستامفورد بريدج ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

ملخص مباراة تشيلسي ويورجوردينس

وبدأت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي ونظيره يورجوردينس السويدي برتم هادئ نسبيا وتعددت محاولات تشيلسي لتسجيل الهدف الأول وكذلك يورجوردينس ولكنهم لم ينجحوا في ذلك لتألق الدفاع والحارسان بالتصدي لها ثم سجل هال الهدف الأول لتشيلسي في الدقيقة 38 صنعه له جورج وكان قريب من الهدف الثاني لكنه لم ينجح وانتهى الشوط الأول 1/0.

وبدأ الشوط الثاني من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي ونظيره يورجوردينس السويدي برتم سريع وتعرض كوكورييا للإصابة ونزل شوميرا مهيوكا بديلا له في الدقيقة 46 وكان تشيلسي قريب من الهدف الثاني ولكنه لم ينجح في تسجيله لتألق الدفاع والحارس في التصدي لها بامتياز وانتهت المباراة بينهم 1/0.

