نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة توتنهام ضد جليمت في الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، إلى الدور النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، بعد تحقيقه الفوز على نظيره بودو جليمت بثنائية نظيفة، وبنتيجة 5-1 بمجموع مباراتي نصف نهائي.

أهداف مباراة توتنهام هوتسبير ضد جليمت في الدوري الأوروبي

أحرز اللاعب دومينيك سولانكي مهاجم فريق توتنهام، هدف التقدم في الدقيقة 63 بعد تسديدة رائعة، وبتمريرة من روميرو.

ثم سجل بيدرو بورو الهدف الثاني لصالح توتنهام في الدقيقة 69 من الشوط الثاني، بأسيست من زميله دومينيك سولانكي.

