نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توتنهام هوتسبير يتفوق على جليمت بثنائية نظيفة ويتأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في التأهل إلى الدور النهائي من بطولة الدوري الأوروبي في موسمه الحالي، بعدما حقق الفوز على نظيره بودو جليمت بثنائية نظيفة.

وتأهل فريق توتنهام هوتسبير، عقب الفوز على جليمت بنتيجة 5-1 بمجموع مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

أحداث مباراة توتنهام هوتسبير ضد جليمت في الدوري الأوروبي

بدأت أحداث الشوط الأول من المباراة، برتم هادئ من الفريقين مع وجود محاولات من جانب لاعبي توتنهام.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة توتنهام ضد جليمت بالتعادل السلبي.

ومع أحداث الشوط الثاني، سجل اللاعب دومينيك سولانكي مهاجم فريق توتنهام، هدف التقدم في الدقيقة 63 بعد تسديدة رائعة، وبتمريرة من روميرو.

ثم أضاف بيدرو بورو الهدف الثاني لصالح توتنهام في الدقيقة 69 من الشوط الثاني، بأسيست من زميله دومينيك سولانكي.

ومن المقرر أن يلتقي فريق توتنهام هوتسبير في مهمة صعبة وقوية في نهائي دوري أبطال أوروبا، مع نظيره مانشستر يونايتد، يوم 21 مايو الجاري.

