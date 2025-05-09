الرياضة

خالد الغندور: اتجاه داخل حرس الحدود لبقاء أحمد زهران حتى نهاية الموسم

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خالد الغندور: اتجاه داخل حرس الحدود لبقاء أحمد زهران حتى نهاية الموسم

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أحمد جودة - القاهرة -  

كشف مصدر بنادي حرس الحدود عن وجود اتجاه داخل مجلس إدارة النادي لبقاء أحمد زهران على رأس الجهاز الفني للفريق.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور، إن هناك رغبة من قبل مجلس إدارة النادي في الإبقاء على زهران حتى نهاية الموسم الجاري ومن ثم البحث عن مدرب جديد.

وأكد المصدر أن المجلس يضع رضا شحاتة وسامي قمصان على رأس المرشحين لتولي تدريب الفريق خلفًا لمحمد يوسف، ولكن بعد نهاية الموسم الحالي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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