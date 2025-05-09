نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل جلسة أشرف نصار مع لاعبي البنك وطارق مصطفى قبل مواجهة بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور تفاصيل جلسة اللواء أشرف نصار رئيس النادي مع لاعبي الفريق وأيضًا طارق مصطفى المدير الفني قبل مواجهة بيراميدز بالدوري.

وطالب أشرف نصار لاعبي البنك الأهلي بضرورة الفوز على بيراميدز ومواصلة التوهج والدخول في المربع الذهبي للبطولة وخطف بطاقة التأهل للكونفدرالية الموسم المقبل.

كما أوضح مصدر في تصريحات خاصة عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور، أن كان هناك جلسة بين اللواء أشرف نصار وطارق مصطفى المدير الفني للفريق وأكد فيها على ثقته الكبيرة في المدرب ورغبته في البقاء مع الفريق.

ويأتي هذا في ظل المفاوضات التي كانت بين نادي الزمالك وطارق مصطفى لتولي تدريب الفريق خلفًا لبيسيرو، ورفض اللواء أشرف نصار رحيل المدرب وتمسه ببقاءه من أجل التأهل للكونفدرالية بالموسم المقبل.

