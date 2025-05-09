نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: الأهلي لن يعلق على بيان التظلمات وينتظر القرار الرسمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي خالد الغندور، موقف النادي الأهلي من قرار لجنة التظلمات في أزمة مباراة القمة.

وقال خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور، أن إدارة النادي الأهلي لن تعلق على تأجيل قرار لجنة التظلمات في أزمة مباراة القمة.

وأضاف، أن إدارة النادي الأهلي تنتظر القرار النهائي وهناك قرارات جاهزة في حال إعلان اي قرار من جانب لجنة التظلمات.

واختتم حديثه، أنه من الوارد اللجوء لمحكمة "الكاس" في حالة خروج قرار ضد النادي لأن الجميع في الأهلي بعد مواجعة اللوائح الموضوعه لموسم 2024/2025 والمراسلة من الرابطة لكل الأندية.