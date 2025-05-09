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أحمد جودة - القاهرة - عبر عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على المصري برباعية مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ببطولة الدوري الممتاز، مؤكدًا أن مواصلة الانتصارات تعد خطوة جديدة في مشوار البطولة والحفاظ على المنافسة.

تصريحات مثيرة من عماد النحاس بعد الفوز على المصري

وقال النحاس في تصريحات عقب اللقاء: «أهنئ اللاعبين على الأداء الرجولي والفوز الكبير، وأؤكد على أهمية الاستمرار في هذه السلسلة من الانتصارات رغم ضغط المباريات. فنحن نخوض مباراة كل 4 أيام، مما يفرض علينا ضغوطًا كبيرة، بخلاف بعض الفرق الأخرى، لكن عزيمة اللاعبين وروحهم العالية هي سر النجاح».

ووجه النحاس رسالة لجماهير الأهلي، قائلًا: «حتى وإن غابت الجماهير عن المدرجات، إلا أن وجودهم الدائم خلف الفريق يعد دافعًا كبيرًا لنا، لتحقيق الفوز في كل مباراة ولرد الجميل على هذا الدعم المتواصل من جمهور الأهلي العظيم».

وأضاف: «دخلنا المباراة متأخرين بهدف مبكر للمصري، لكن تعامل الجهاز الفني بهدوء مع الوضع، وخبرة اللاعبين ساعدتنا على العودة السريعة وفرض سيطرتنا على مجريات اللقاء».

وأوضح النحاس: «نعتمد على الضغط الهجومي وصناعة الفرص باستمرار، وهذا ما أثمر عن تسجيل الأهداف. كما أن لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين في كل المراكز، وهو ما يجعلنا دائمًا في وضع قوي ويساهم في تشكيل ضغط متواصل على المنافسين».

واختتم النحاس تصريحاته قائلًا: «بدأنا تجهيز البدلاء مبكرًا في الشوط الأول تحسبًا لأي تراجع فني، لكن اللاعبين استعادوا زمام الأمور بسرعة ونجحوا في إنهاء المباراة لصالحهم بأداء مميز».