عبدالمجيد: الرمادي مدرب خبير وقدير وأمامه مهمة صعبة مع الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة -

انتقد أكرم عبدالمجيد، نجم الزمالك السابق، قرار لجنة التظلمات بتأجيل الفصل في أزمة مباراة القمة حتى 15 مايو، مشددا على أنه يجب تطبيق اللوائح على جميع الأندية.

وقال عبدالمجيد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "أيمن الرمادي من المدربين المميزين للغاية ولديه خبرات كبيرة فهو مدرب خبير وقدير وأتمنى له التوفيق مع نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة وهو أمام مهمة صعبة وأتمنى أن يحصل على كافة الدعم لكي ينجح مع القلعة البيضاء".

وأضاف: "إذا حصل الرمادي على الدعم والمساندة سينجح مع الزمالك، فهو يملك شخصية قوية ويستطيع التعامل مع هذه المرحلة ومباراة سيراميكا كليوباترا صعبة للغاية".