نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرمادي يحدد موقف زيزو من لقاء الزمالك وسيراميكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، عن رفض أيمن الرمادي المدير الفني الجديد لفريق الزمالك ضم أحمد زيزو في المواجهة المقبلة.

وقال خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور، أن أيمن الرمادى المدير الفني الجديد للزمالك رفض ضم أحمد مصطفى زيزو لقائمة الفريق في مباراة سيراميكا المقرر لها غدا الجمعة بالدوري.

وأضاف الغندور، أنه رغم قرار مسئولو نادى الزمالك بأن مشاركة زيزو في المباريات تعود إلى الجهاز الفني إلا أن الرمادى، قرر استبعاد اللاعب من قائمة المباراة.

