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أحمد جودة - القاهرة - أبدى ديزموند أوفى المدير الفني لمنتخب شباب غانا، سعادته بأداء اللاعبين اليوم أمام إفريقيا الوسطى والفوز بهدف نظيف وصدارة المجموعة الثالثة بأمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما المقامة في مصر.

تصريحات مدربي غانا وإفريقيا الوسطى بعد مباراة اليوم بأمم إفريقيا للشباب

قال أوفى في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:"منتخب غانا قدم أداءً جيدا في دور المجموعات،

واللاعبون نفذوا تعليمات اليوم والتزموا خططيا.. انتظروا أداءً أقوي من الفريق في المرحلة المقبلة".

تابع: " هدف المباراة تأخر حتي الدقيقة 84 بسبب الأسلوب الدفاعي القوي اللي واجهناه اليوم من منتخب إفريقيا الوسطى".

في المقابل، قال ستيفان عبد الله المدير الفني لإفريقيا الوسطى:" كنا نواجه منتخب غانا وهو اسم كبير في القارة الافريقية.. واللاعبون نفذوا التعليمات ولكن التوفيق لم يحالفنا للنهاية ".

أضاف:" أتمني الاستمرار في تدريب الفريق وأمامنا فرص كثيرة الفترات المقبلة

وهناك بعض التغييرات في التشكيل اليوم بسبب الخبرات لدي بعض اللاعبين