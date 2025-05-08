نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحمادي: قرار مجلس الزمالك بتعيين "الرمادي" الأفضل.. والمدرب صاحب رؤية فنية مميزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشاد عادل الحمادي، المحلل الرياضي الإماراتي، بقرار مجلس إدارة نادي الزمالك بتعيين أيمن الرمادي كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم خلفا للبرتغالي جوزيه بيسيرو.

وقال الحمادي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "أيمن الرمادي مدير فني مميز وصاحب خبرات ورؤية فنية مميزة وهو كان له مسيرة رائعة في الدوري الإماراتي وهو الأنسب لتدريب الفريق الأبيض خلال الوقت الحالي".

وأضاف: "الرمادي حقق نجاحات كبيرة مع الأندية الإماراتية وكان طوق النجاة لكل فريق إماراتي تولى تدريبه وهو يعرف كل كبيرة وصغيرة عن الدوري المصري".