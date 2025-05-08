نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يعبر عقبة المصري في سيناريو مثير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت الان أحداث مباراة الأهلي أمام نظيره المصري البورسعيدي وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الفاصلة لبطولة الدوري المصري.

ونجح الأهلي بالفوز برباعية مقابل هدفين في مباراة مثيرة وقوية.

نتيجة المباراة

صلاح محسن افتتح النتيجة لفريقه المصري بهدف في الدقيقة 6 ليضع النسور في المقدمة مبكرا

وسجل إمام عاشور هدف التعادل للنادي الأهلي في الدقيقة 35 من عمر اللقاء ليعيد المارد الأحمر للمباراة من جديد

وأضاف طاهر محمد طاهر هدف اللقاء الثاني لصالح النادي الأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع ليتقدم الأهلي في اللقاء.

في الشوط الثاني

وسام أبو علي أضاف هدف الأهلي الثالث في الدقيقة 58 من عمر اللقاء ليعمق جراح المصري لثلاثية مقابل هدف

وعزز إمام عاشور أهداف فريقه في اللقاء برباعية بعد احتساب ركلة جزاء سجلها بنجاح في الشباك.

وسريعًا سجل فخر الدين بن يوسف هدف المصري الثاني لتصبح النتيجة رباعية مقابل هدفين



وتواجد الأهلي في الصدراة برصيد 49 نقطة بينما تجمد المصري عند النقطة 35 في المركز الرابع.