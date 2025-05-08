نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسام يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي والمصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي، على جائزة أفضل لاعب في مباراة اليوم أمام المصري البورسعيدي.

وسجل وسام أبو علي هدف الأهلي الثالث من ركلة حرة مباشرة، وصنع الهدف الأول لزميله إمام عاشور.

وتسلم وسام أبو علي جائزة أفضل لاعب في المباراة من قبل مندوب رابطة الأندية بعد إطلاق حكم اللقاء أحمد الغندور صافرة النهاية.

واعتلى الأهلي صدارة ترتيب الدوري مؤقتًا انتظارًا لما ستسفر عنه مباراة الغد بين بيراميدز والبنك الأهلي.

