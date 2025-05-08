نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو.. إمام عاشور يزور شباك المصري بالرابع ويتصدر قائمة هدافي الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري الان أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام نظيره المصري البورسعيدي وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الفاصلة لبطولة الدوري المصري.

وعزز إمام عاشور أهداف فريقه في اللقاء برباعية بعد احتساب ركلة جزاء سجلها بنجاح في الشباك.

وسريعًا سجل فخر الدين بن يوسف هدف المصري الثاني لتصبح النتيجة رباعية مقابل هدفين.

وكان وسام أبو علي قد سجل هدف الأهلي الثالث في الدقيقة 58 من عمر اللقاء ليعمق جراح المصري لثلاثية مقابل هدف.

نتيجة الشوط الأول

وأضاف طاهر محمد طاهر هدف اللقاء الثاني لصالح النادي الأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع ليتقدم الأهلي في اللقاء

وسجل إمام عاشور هدف التعادل للنادي الأهلي في الدقيقة 35 من عمر اللقاء ليعيد المارد الأحمر للمقدمة ويعود مجددا للشراكة مع ناصر منسي وأسامة فيصل.

بينما سجل صلاح محسن هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 6 من عمر اللقاء.

