نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسام أبو علي يعمق جراح المصري بهدف ثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري الان أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام نظيره المصري البورسعيدي وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الفاصلة لبطولة الدوري المصري.



وسجل وسام أبو علي هدف الأهلي الثالث في الدقيقة 58 من عمر اللقاء ليعمق جراح المصري لثلاثية مقابل هدف

نتيجة الشوط الأول

وأضاف طاهر محمد طاهر هدف اللقاء الثاني لصالح النادي الأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع ليتقدم الأهلي في اللقاء.

وسجل إمام عاشور هدف التعادل للنادي الأهلي في الدقيقة 35 من عمر اللقاء ليعيد المارد الأحمر للمقدمة ويعود مجددا للشراكة مع ناصر منسي وأسامة فيصل.



بينما سجل صلاح محسن هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 6 من عمر اللقاء.