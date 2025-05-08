نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل تشيلسي الرسمي أمام يورجوردينس في دوري المؤتمر الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإيطالي انزو ماريسكا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره يورجوردينس السويدي بعد قليل بستاد ستامفورد بريدج في لقاء هام وحاسم بينهم ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

تشكيل تشيلسي أمام يورجوردينس

حراسة المرمى: يورجنسن

خط الدفاع: جوستو، ادارابيويو، بادياشيلي، كوكورييا.

خط الوسط: جيمس، والش، اتشيمبونج.

خط الهجوم: هال، سانشو، جورج.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ويورجوردينس

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

عمودي.

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تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

أفقي.



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