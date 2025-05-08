عاجل.. تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي أمام أتلتيك بيلباو في الدوري الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن روبن أموريم، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة أتلتيك بيلباو في المباراة التي ستقام مساء اليوم الخميس على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة مانشستر يونايتد ضد أتلتيك بيلباو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي أمام أتلتيك بيلباو في الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: أندري أونانا

خط الدفاع: ليني يورو، هاري ماجواير، فيكتور ليندلوف

خط الوسط: نصير مزراوي، كاسيميرو، مانويل أوجارتي، باتريك دورجو

خط الهجوم: راسموس هويلوند، أليخاندرو جارناتشو، برونو فيرنانديز

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد أتلتيك بيلباو في الدوري الأوروبي

تذاع مباراة مانشستر يونايتد ضد أتلتيك بيلباو مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق الإماراتي علي سعيد الكعبي.