نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاهلي يتقدم على المصري بهدفين مقابل هدف بالشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهي أحداث الشوط الأول لمباراة المصري والأهلي بتقدم الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف في المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الخامسة من المرحلة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل الهدف الأول للنادي المصري صلاح محسن مهاجم الفريق في الدقيقة 6 من عمر اللقاء وتمكن الفريق الأحمر من تسجيل هدف التعادل عن طريق امام عاشور في الدقيقة 37 وسجل هدف التقدم للنادي الأهلي طاهر محمد طاهر في الدقيقة 49.



وجاء تشكيل المصري البورسعيدي في هذه المواجهة كالتالي: محمود جاد لحراسة المرمى

كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد هاشم، عمرو سعداوي لخط الظهر

محمد مخلوف، محمود حمادة، سامادو أتدجيكو كثلاثي ارتكاز دفاعي لخط الوسط

صلاح محسن، حسين فيصل كثنائي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد جون ايبوكا.

وضمت قائمة البدلاء كالتالي:

محمد شحاته، أحمد عيد، خالد صبحي، حسن علي، مصطفى أبو الخير، أحمد علي عامر، ميدو جابر، كريم بامبو، فخر الدين بن يوسف.

في المقابل ضمت قائمة تشكيل الفريق الأحمر كالتالي:

محمد الشناوي لحراسة المرمى

محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر ابراهيم، أحمد نبيل كوكا لخط الظهر

مروان عطية، عمرو السولية كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط

طاهر محمد طاهر، إمام عاشور، أشرف بن شرقي كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد وسام أبو علي.

وجاءت قائمة البدلاء كالتالي: مصطفى شوبير، أحمد رضا، مصطفى العش أكرم توفيق، نيتس جراديشار، حسين الشحات، محمد مجدي قفشة، كريم ندفيد، علي معلول.