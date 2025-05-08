الرياضة

تشكيل توتنهام هوتسبير الرسمي لمواجهة جليمت في الدوري الأوروبي

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تشكيل توتنهام هوتسبير الرسمي لمواجهة جليمت في الدوري الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن أنجي بوستيكوجلو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق بودو جليمت في إطار منافسات إياب نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة توتنهام وبودو جليمت في الدوري الأوروبي 

من المقرر أن تقام مباراة توتنهام وبودو جليمت اليوم الخميس 8 مايو 2025 على استاد اسبميرا معقل بودو جليمت في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل توتنهام هوتسبير الرسمي لمواجهة جليمت

  • حراسة المرمى: فيكاريو
  • خط الدفاع: بورو، روميرو، فان دي فين، أودوجي
  • خط الوسط: بينتانكور، بيسوما، كولوسيفسكي
  • خط الهجوم: جونسون، ريتشارليسون، سولانكي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات دوري أبطال أوروبا، وستنقل مباراة توتنهام وبودو جليمت عبر قناة 2 beIN Sports بتعليق خليل البلوشي.
 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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