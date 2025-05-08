نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يعزز صفوف اليد بثلاث صفقات جديدة استعدادًا للسوبر الإفريقي وكأس الكؤوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، عن التعاقد مع ثلاث صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء، استعدادًا للمشاركة في بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس الإفريقية.

وتعاقد الزمالك مع، المونتينيجري برانكو فويكوفيتش، قادمًا من دينامو بوخارست الروماني، ويشغل مركز الظهير الأيمن، والتونسي يوسف معرف، قادمًا من الصفا السعودي، ويشغل مركز الظهير الأيسر، وبيجاد مروان، قادمًا من سبورتنج، ويجيد اللعب في مركز الدائرة.

ويأتي التعاقد مع الثلاثي في إطار سعي مجلس الإدارة لتدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة، قادرة على المنافسة بقوة على الألقاب والبطولات.