نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو.. إمام عاشور يوقع على هدف تعادل الأهلي في المصري بتسديدة رائعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري الان أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام نظيره المصري البورسعيدي وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الفاصلة لبطولة الدوري المصري.

وسجل إمام عاشور هدف التعادل للنادي الأهلي في الدقيقة 35 من عمر اللقاء ليعيد المارد الأحمر للمقدمة ويعود مجددا للشراكة مع ناصر منسي وأسامة فيصل.

وكان صلاح محسن لاعب النادي المصري قد سجل هدف اللقاء الأول في الدقيقة 6 بعد عرضية حولها اللاعب في الشباك رافضا الاحتفال بعد تسجيله في فريقه السابق.

تشكيل الاهلي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي. ‏

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا. ‏

خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية وطاهر محمد وأشرف بن شرقي وإمام عاشور. ‏

خط الهجوم: وسام أبو علي. ‏

تشكيل المصري:-

محمود جاد لحراسة المرمى

كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد هاشم، عمرو سعداوي لخط الظهر

محمد مخلوف، محمود حمادة، سامادو أتدجيكو كثلاثي ارتكاز دفاعي لخط الوسط

صلاح محسن، حسين فيصل كثنائي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد جون ايبوكا.

