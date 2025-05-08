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أحمد جودة - القاهرة - أعرب ناصر الخليفي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن سعادته بالفوز المثير على أرسنال الإنجليزي 2 /1 في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب حديقة الأمراء.

الخليفي: فخور بإنجاز باريس سان جيرمان

ونقل الموقع الرسمي للنادي عن الخليفي قوله "أنا فخور للغاية، إنه أمر رائع، اللاعبون والمدرب وجميع أعضاء الجهاز الفني والجماهير.. ساعد الجميع باريس سان جيرمان على صنع التاريخ ".

وأضاف "سنلعب في النهائي الثاني لنا، وهذه المرة مع جماهيرنا، وهو ما سيكون مختلفا عن عام 2020، لا أستطيع وصف هذا الشعور، نحن سعداء وفخورون جدا لأن الأمر ليس سهلا أبدا، كانت بداية موسم دوري أبطال أوروبا صعبة للغاية، لكننا اليوم هنا".