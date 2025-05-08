نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيرتز يزيد التكهنات بشأن رغبته في الانتقال إلى بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار فلوريان فيرتز النجم الشاب لنادي باير ليفركوزن ومنتخب ألمانيا، تكهنات حول إمكانية انتقاله إلى بايرن ميونخ.

فيرتز يزيد التكهنات بشأن رغبته في الانتقال إلى بايرن ميونخ

وقال فيرتز /22 عامًا/ لمجلة سبورتس إليستريتد اليوم الخميس "أرغب بشدة في ترك منطقة راحتي وتجربة شيء جديد في وقت ما".

وأضاف: "اعرف غرف تبديل الملابس جيدًا، وأنا متأكد من أنني سأجد مكاني في أي مكان بسرعة".

وأكد فيرتز أنه يكنّ "احترامًا كبيرًا" للاعبين الذين "يتركون عائلاتهم وبيئتهم من أجل مسيرتهم المهنية".

وأشار اللاعب، الذي انضم إلى ليفركوزن في سن السادسة عشرة قادمًا من كولن: "أنا محظوظ جدًا لأن هناك العديد من الأندية الكبيرة التي تلاحقني، ويمكنني الآن اللعب لأحد أفضل الأندية في ألمانيا وأوروبا".

ووفقًا لصحيفة "بيلد" الألمانية، أبلغ فيرتز مدربه الإسباني تشابي ألونسو أنه لا يريد الانتقال إلى ريال مدريد أو مانشستر سيتي، بل إلى بايرن ميونخ فقط، علما بأن عقده مع ليفركوزن يمتد حتى 2027.

وشدد فيرتز على أن الجوانب المالية دور ثانوي في صفقات الانتقال، مشيرا "بالطبع يجب التأكد من الحصول على عقد جيد لكن الجانب الرياضي أهم بكثير بالنسبة لي من المال".

وحال انتقاله إلى النادي البافاري فإنه سيحل مكان النجم المخضرم توماس مولر البالغ من العمر ٣٥ عامًا والذي سيرحل عن بايرن في نهاية الموسم، بعد فوزه برقم قياسي بلغ ١٣ لقبًا في الدوري الألماني.