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أحمد جودة - القاهرة - ألقى أسطورة التنس الألماني بوريس بيكر باللوم على فوزه المبكر ببطولة إنجلترا المفتوحة للتنس (ويمبلدون) في سن السابعة عشرة في بعض مشاكله اللاحقة.

بيكر: كان من الأفضل الفوز ببطولة ويمبلدون في وقت لاحق من مسيرتي

وقال بيكر في مقابلة مع مجلة (سبورتس إليستريتد): "لصحتي وحياتي، كان من الأفضل لو فزت ببطولة ويمبلدون لاحقًا، في سن الحادية والعشرين أو الثانية والعشرين، وليس في السابعة عشرة والثامنة عشرة. لأنه حينها لم أكن لأصبح الطفل النابغة الذي لا يزال الناس يعتبرونني كذلك".

بعد نهاية مسيرته، لم يتمكن بيكر من مواصلة نجاحه الرياضي، وعانى من مشاكل مالية وشخصية، ففي عام 2022، على سبيل المثال، تم سجنه في بريطانيا لمدة سبعة أشهر ونصف الشهر لانتهاكه شروط الإفلاس.

وتوج بيكر ثلاث مرات ببطولة ويمبلدون، أحد مسابقات (جراند سلام) الأربع الكبرى، والتي تقام سنويا بالعاصمة البريطانية لندن على الملاعب العشبية، حيث فاز بلقبه الأول عام 1985 وهو في السابعة عشرة من عمره.

وصرح بيكر /57 عاما/ "لطالما كانت ويمبلدون بمثابة عيد كريسماس بالنسبة لي. إنها أفضل أوقات السنة. إذا كان لي بيت كرياضي، فهو ويمبلدون".

وأصبح بيكر الآن محللا رياضيا مرموقا في رياضة التنس، ويأمل أن يبقى كذلك.

واختتم بيكر تصريحاته قائلا "آمل أن أُعامل باحترام أكبر طوال حياتي، وأن يتم تكريم مسيرتي كأفضل لاعب تنس ألماني (للرجال) في التاريخ أكثر من ذي قبل".