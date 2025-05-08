نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعيين أيمن سالم رئيسًا لقناة نادي الزمالك في إطار خطة تطوير شاملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار خطة التطوير وإعادة الهيكلة التي تشهدها قناة نادي الزمالك، تقرر تعيين أيمن سالم رئيسا للقناة مع منحه كافة الصلاحيات لإجراء التغييرات اللازمة التي تتطلبها عملية التطوير، سعيا وراء الوصول بالقناة إلى المستوى الذي يلبي طموحات جماهير نادي الزمالك العظيمة في كل مكان.



ويمتلك أيمن سالم خبرات إعلامية كبيرة وواسعة، في إدارة أكبر القنوات الرياضية، حيث يشهد له الجميع بالكفاءة، التي يتطلع إليها مسؤولو القناة خلال الفترة المقبلة.