نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى العش بديلا لرامي ربيعة بعد التعرض للإصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض رامي ربيعة لاعب النادي الأهلي للإصابة وذلك في مباراة فريقه لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الفاصلة لبطولة الدوري المصري.

مصطفى العش بديلا لرامي ربيعة بعد التعرض للإصابة

وحل مصطفى العش بديلا للاعب ليكون تغيير أول اضطراري في المباراة للنادي الأهلي

وجدير بالذكر أن النادي المصري متقدما على حساب الأهلي بهدف وحيد سجله صلاح محسن في الدقيقة 6.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي. ‏

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا. ‏

خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية وطاهر محمد وأشرف بن شرقي وإمام عاشور. ‏

خط الهجوم: وسام أبو علي. ‏

تشكيل المصري

محمود جاد لحراسة المرمى

كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد هاشم، عمرو سعداوي لخط الظهر

محمد مخلوف، محمود حمادة، سامادو أتدجيكو كثلاثي ارتكاز دفاعي لخط الوسط

صلاح محسن، حسين فيصل كثنائي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد جون ايبوكا.

