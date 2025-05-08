نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولمبياكوس يشارك بدوري أبطال أوروبا دون أدوار تمهيدية بعد تأهل سان جيرمان للنهائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعود أولمبياكوس، بطل الدوري اليوناني لكرة القدم، للمشاركة ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد غياب دام خمس سنوات، وذلك بعد تأهل باريس سان جيرمان الفرنسي لنهائي المسابقة القارية، أمس الأربعاء.

أولمبياكوس يشارك بدوري أبطال أوروبا دون أدوار تمهيدية بعد تأهل سان جيرمان للنهائي

وكتب بطل اليونان الجديد اليوم الخميس على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "لقد عدنا!"، بعد تأكيد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) مكانته المرموقة.

وعقب فوز باريس سان جيرمان على آرسنال الإنجليزي بالدور قبل النهائي لدوري الأبطال، ضرب فريق العاصمة الفرنسية موعدا مع إنتر ميلان الإيطالي في نهائي المسابقة القارية يوم 31 مايو/أيار الجاري بمدينة ميونخ الألماني.

وقد تأهل كلا الفريقين المتأهلين إلى دوري أبطال أوروبا القادم بفضل مركزيهما في الدوري المحلي لكل منهما، ما يعني إمكانية إعادة توزيع المقاعد المخصصة لحامل اللقب، وهو ما يمنح الفرصة لأولمبياكوس للمشاركة في البطولة.

وتنص لائحة دوري الأبطال على خوض بعض الأندية الأدوار التمهيدية من أجل حجز مقعد بمرحلة الدوري للمسابقة القارية، المكونة من 36 ناديا، حيث يعتمد ذلك على تصنيف يويفا للأندية، والذي يصدر بناء على نتائج الفرق في مختلف البطولات القارية على مدار 5 سنوات.

ويحتل أولمبياكوس حاليًا المركز الـ37 على مستوى أوروبا - بفضل فوزه بلقب دوري المؤتمر العام الماضي، كأول فريق يوناني يفوز بلقب قاري.

كان من المقرر أن يدخل بطل اليونان تصفيات دوري أبطال أوروبا لموسم 2025 / 2026 في يوليو/تموز القادم، ويحتاج لاجتياز ثلاث أدوار للوصول إلى مرحلة الدوري المربحة.

وحسم أولمبياكوس لقب الدوري اليوناني، الـ48 في تاريخه، نهاية الأسبوع الماضي، وبات غير مطالب بالفوز على ثلاثة منافسين للوصول إلى مرحلة الدوري بالبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز.

وتعود آخر مشاركة للنادي، المملوك لقطب الشحن إيفانجيلوس ماريناكيس، بدوري أبطال أوروبا إلى موسم 2020 / 2021، حيث احتل المركز الثالث في ترتيب مجموعته خلف مانشستر سيتي الإنجليزي وبورتو البرتغالي.