نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو.. صلاح محسن يسجل في الأهلي ويرفض الاحتفال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري الان أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام نظيره المصري البورسعيدي وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الفاصلة لبطولة الدوري المصري.

وسجل صلاح محسن لاعب النادي المصري هدف اللقاء الأول في الدقيقة 6 بعد عرضية حولها اللاعب في الشباك رافضا الاحتفال بعد تسجيله في فريقه السابق.

ويسعى الأهلي للفوز بكافة المبارايات أملا في حصد بطولة الدوري المصري بعد منافسة قوية مع بيراميدز.

تشكيل الاهلي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي. ‏

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا. ‏

خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية وطاهر محمد وأشرف بن شرقي وإمام عاشور. ‏

خط الهجوم: وسام أبو علي. ‏

تشكيل المصري:-

محمود جاد لحراسة المرمى

كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد هاشم، عمرو سعداوي لخط الظهر

محمد مخلوف، محمود حمادة، سامادو أتدجيكو كثلاثي ارتكاز دفاعي لخط الوسط

صلاح محسن، حسين فيصل كثنائي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد جون ايبوكا.

البدلاء:

محمد شحاته، أحمد عيد، خالد صبحي، حسن علي، مصطفى أبو الخير، أحمد علي عامر، ميدو جابر، كريم بامبو، فخر الدين بن يوسف.

