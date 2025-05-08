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أحمد جودة - القاهرة - ألمح المدرب البرتغالي لنادي ​مانشستر يونايتد​ الانجليزي ​روبن أموريم​ إلى أن النجم ​برونو فرنانديز​ سيبقى ضمن صفوف فريق مانشستر يونايتد في المواسم المقبلة، مؤكدًا عدم وجود نية لدى النادي للتخلي عن خدماته خلال الفترة القريبة.

أموريم: برونو فرنانديز ليس للبيع

أشار أموريم في تصريحاته إلى أن برونو فرنانديز يمثل جزءًا مهمًا من مشروع مانشستر يونايتد المستقبلي، مما يبعث برسالة واضحة حول استمرارية اللاعب وعدم طرحه في سوق الانتقالات.

جاءت هذه التصريحات في وقت تنتشر فيه تكهنات حول اهتمام العديد من الاندية بخدمات قائد مانشستر يونايتد، إلا أن إدارة النادي تبدو متمسكة به كلاعب أساسي في خططها للمواسم القادمة.