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أحمد جودة - القاهرة - فاز منتخبنا الأول لكرة اليد علي نظيره البرازيلي بنتيجة 30-27 في المواجهة الودية الأولى التي أقيمت اليوم بصالة حسن مصطفي بمدينة اكتوبر ضمن استعدادات منتخبنا لموجهاته الدولية وتحدياته المقبلة، في ظل حرص اتحاد اليد علي توفير افضل رعاية وتجهيز للفراعنة.

منتخب اليد يهزم البرازيل وديا في الأسبوع الدولي

وسوف يلتقى المنتخبين فى المباراة الودية الثانية يوم السبت القادم فى تمام الساعة السادسة مساء على الصالة المغطاة بالمركز الاوليمبي بالمعادي..

و تضم قائمة اسماء منتخبنا الوطني المصرى، محمد على - محمد عصام الطيار - عبد الرحمن حميد - ابراهيم المصرى - على زين - محمد سند - احمد عادل - اكرم يسرى - احمد هشام دودو - يحيى خالد - سيف هانى فوكس - محسن رمضان - سيف الدرع - احمد خيرى - احمد هشام سيسا - عبد الرحمن فيصل - حسن وليد قداح - مهاب سعيد - عمر كاستيلوا - مازن رضا - عبد العزيز ايهاب زيزو - ياسر سيف - محمد طارق - خالد وليد.