نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكريم أنور الكموني لاعب التنس المصري في حدث أسطوري بلندن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ليلة تاريخية تم تكريم بطل التنس المصري أنور الكموني قاهر مرض فشل النخاع العظمى في حدث اسطوري "بالكرة الكبرى للأمراء والأميرات - موناكو"، والذي أقيم لأول مرة في تاريخ إنجلترا داخل فندق دورشستر الأسطوري في لندن.

تمت الاحتفالية تحت إشراف الفنانة العالمية والسوبرانو المرموقة داليا غريس نوبل سفيرة اليونيسيف، التي جمعت الملوك والأمراء والشخصيات الرفيعة من أنحاء العالم في احتفال ساحر يمزج بين التراث والرسالة الإنسانية.

ويُعد أنور الكموني لاعب التنس المصري ومؤسس حملة مانحي الأمل حول العالم أول رياضي في العالم يعود إلى الرياضة الاحترافية الدولية بعد عملية زرع نخاع عظمي، وهو أيضًا مؤسس حملة مانحى الامل العالمية التي انتشرت في أكثر من 30 دولة حول العالم، لتمنح الأمل والقوة للأطفال والرياضيين.

وقال انور الكموني بعد تكريمه "كان هذا التكريم بمثابة لحظة لا توصف. أشكر داليا غريس نوبل على رؤيتها وتنظيمها الملهم لهذا الحدث الذي حمل رسالة راقية للعالم."

"هذه اللحظة لا تمثلني فقط، بل تمثل كل روح اختارت أن تبعث الأمل في هذا العالم."

وقد شهد الحدث بداية تحرك فعلي لجلب نسخة من الكرة الكبرى للأمراء والأميرات - موناكو إلى مصر للمرة الأولى، لتكون جسرًا ثقافيًا بين الأصالة المصرية والرؤية الدولية.

