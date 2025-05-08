نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تشكيل المصري الرسمي أمام الاهلي بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن أنيس بوجلبان المدير الفني للنادي المصري عن تشكيل فريقه أمام الاهلي في المباراة التي تجمع بينهما في الجولة الخامسة من المرحلة الثانية من منافسات لدوري المصري الممتاز.



جاء تشكيل المصري لمباراة الأهلي كالتالي:

محمود جاد لحراسة المرمى

كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد هاشم، عمرو سعداوي لخط الظهر

محمد مخلوف، محمود حمادة، سامادو أتدجيكو كثلاثي ارتكاز دفاعي لخط الوسط

صلاح محسن، حسين فيصل كثنائي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد جون ايبوكا.

البدلاء:

محمد شحاته، أحمد عيد، خالد صبحي، حسن علي، مصطفى أبو الخير، أحمد علي عامر، ميدو جابر، كريم بامبو، فخر الدين بن يوسف.

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات دوري نايل مع تغطية خاصة لهذا اللقاء.