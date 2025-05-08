القاهرة ـ أ.ف.ب: أقال الزمالك مدربه البرتغالي جوزيه بيسيروامس الأربعاء، بعد تراجع نتائجه واحتلاله المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، وكتب الزمالك في موقعه الرسمي «اتفاق بين الزمالك وجوزيه بيسيرو على فك الارتباط بالتراضي».و كشف مصدر بمجلس إدارة النادي لوكالة فرانس برس أن أيمن الرمادي سيخلف بيسيرو في تدريب الفريق بصورة مؤقتة.وكان بيسيرو (65 عاما) الذي أشرف سابقا على منتخبات السعودية وفنزويلا ونيجيريا، قد تولى تدريب الزمالك في فبراير الماضي بعد رحيل السويسري كريستيان جروس عن تدريب الفريق الأبيض. وخرج الزمالك مع بيسيرو من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية) التي كان يحمل لقبها من الموسم الماضي بعد الخسارة من ستيلينبوش الجنوب افريقي من الدور ربع النهائي.

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