نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي أمام المصري البورسعيدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق ‏لمباراة المصري التي تجمع الفريقين مساء اليوم على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن ‏منافسات بطولة الدوري الممتاز. ‏

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي على النحو التالي: ‏

حراسة المرمى: محمد الشناوي. ‏

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا. ‏

خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية وطاهر محمد وأشرف بن شرقي وإمام عاشور. ‏

خط الهجوم: وسام أبو علي. ‏

ويجلس على مقاعد البدلاء: مصطفى شوبير وأكرم توفيق وجراديشار وحسين الشحات ومحمد ‏مجدي أفشة وكريم نيدفيد وعلي معلول وأحمد رضا ومصطفى العش.‏

