نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي أمام المصري البورسعيدي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمباراة المصري التي تجمع الفريقين مساء اليوم على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل الأهلي الرسمي على النحو التالي:
- حراسة المرمى: محمد الشناوي.
- خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا.
- خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية وطاهر محمد وأشرف بن شرقي وإمام عاشور.
- خط الهجوم: وسام أبو علي.
ويجلس على مقاعد البدلاء: مصطفى شوبير وأكرم توفيق وجراديشار وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وعلي معلول وأحمد رضا ومصطفى العش.