نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على التفاصيل الكاملة لزيارة وزير الشباب والرياضة لبنى سويف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة زيارته لمحافظة بنى سويف والتى جاءت فى إطار متابعة العمل بعدة مراكز شباب وأندية ولقاء بعض الكيانات الشبابية بنهاية زيارته للمحافظة، الزيارة التى جاء بمقدمتها استقبال الدكتور محمد غنيم محافظ بنى سويف لوزير الشباب والرياضة بمكتبه بديوان عام المحافظة أعقبها عقد جلسة مع نواب البرلمان والشيوخ ثم حضور جلسة مناقشة رسالة دكتورة لأحد أبناء مركز اهناسيا بمقر كلية التربية الرياضية بجامعة بنى سويف مرورا بزيارة مركز التنمية الشبابية بشرق النيل ومركز شباب ناصر بمدينة ناصر ومركز شباب دنديل ونادى الشبان المسلمين ببنى سويف وحضور جلسة حوارية سريعة مع بعض الكيانات الشبابية بالمحافظة.

وجاء بمقدمة اهم القرارات التى نتجت عن زيارة وزير الشباب والرياضة لمحافظة بنى سويف هو الاعلان عن تخفيض قيمة العضوية بمركز التنمية الشبابية بشرق النيل لتصبح 15 الف جنيه بعد أن كانت القرارات المزمع تطبيقها فى هذا الشأن هو أن تكون 30 الف جنيه، فيما جاءت الزيارة لتضيف افتتاحات جديدة على صعيد الإنشاءات بقطاع الشباب والرياضة الهادفة لخدمة أبناء المحافظة.

وخلال الزيارة افتتح وزير الشباب والرياضة زمحافظ بني سويف،مبنى الخدمات والأنشطة بنادي الشبان المسلمين بتكلفة 5.6 مليون جنيها"، وذلك ضمن جولة الوزير التفقدية للمنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة، ومتابعة سير العمل بمختلف المنشآت في كافة محافظات الجمهورية، جاء ذلك في حضور بلال حبش نائب المحافظ واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد وهشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة وعلي يوسف رئيس مدينة بني سويف وتوني عثمان رئيس النادي،وبعض أعضاء مجلس النواب وقيادات وزارة ومديرية الشباب وأعضاء مجلس إدارتي مركزي شباب المدينة والقرية.

وعقب الافتتاح تفقد الوزير والمحافظ بعض الفعاليات والأنشطة والخدمات التي يقدمها النادي لأعضائه، حيث تم تفقد المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى والمشروع القومي للموهبة الحركية،مشروع الإعاقة الحركية، مشروع أطفال التوحد، مشروع 1000 بنت.. 1000 حلم، مشروع الرواد، مشروع الفتاة والمرأة، مشروع اللياقة البدنية

بالإضافة إلى تفقد فريق كرة السلة بنات للإعاقة السمعية التابع لمكتب" قادرون باختلاف لذوي الهمم"، فضلا عن تفقد مشروع صناعة البطل والذي يتضمن العديد من الألعاب الجماعية والفردية والتي تشمل:كرة يد، كرة طائرة،رفع الأثقال،الملاكمة، المصارعة،الريشة الطائرة.

و أشاد المحافظ بمستوى التطوير والتجديد والأنشطة والمشروعات والبرامج الرياضية بالنادي بملعب النادي،والذي يأتي في إطار الخطة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين المحافظة والوزرة في مجال تطوير الإنشاءات والبنية التحتية، معربًا عن تقديره للوزير الدكتور أشرف صبحي للدعم الذي تقدمها الوزارة لمراكز شباب وأندية المحافظة وتطويرها بشكل كامل لتصبح منشآت قادرة على إتاحة فرصة الممارسة الرياضية لأبناء بنى سويف من النشء والشباب.

فيما شارك محافظ بني سويف ووزير الشباب والرياضة، في افتتاح حمام السباحة التدريبي والملعب الخماسي بمركز شباب مدينة ناصر بتكلفة إجمالية 11.5 مليون جنيها " لحمام السباحة وملعب الخماسى"،ضمن جولته التفقدية للمنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة، لمتابعة سير العمل بمختلف المنشآت في كافة محافظات الجمهورية.

وتفقد الوزير والمحافظ معرض منتجات شعبة التوجيه والتأهيل المهنى للنشء الذى يهدف إلى تأهيلهم وتوعيتهم بمتطلبات سوق العمل وتنمية الوعي الفني واطلاق المهارات الإبداعية من خلال الحرف، وبرامج:مشواري لتنمية المهارات الشخصية للشباب وبرنامج الرواق الأزهري للنشء الذى يهدف إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى النشء وينفذ بالتعاون مع الأزهر الشريف،بجانب متابعة النشاط التفاعلى لصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي لتوعية الشباب ضد مخاطر الادمان، فضلا عن تفقد جلسة رياضية سكانية لأندية السكان للتوعية بخطورة الزواج المبكر.

حيث أشار الوزير إلى الاهتمام النوعي الذي توليه بملف تطوير البنية التحتية بمراكز الشباب على مستوى المحافظات، والعمل علي رصد كافة متطلبات واحتياجات المراكز من أعمال التطوير والمضي قدمًا في تنفيذها وفق توقيتات وبرامج وزمنية محددة لخدمة الشباب والنشء في كافة ربوع مصر

فيما أكد المحافظ أهمية تكثيف البرامج والأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والدينية، داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية، والتي لا يقتصر دورها على ممارسة الرياضة وجوانب اللياقة البدنية فقط، بل تعاظم دورها لتمثل مراكز خدمة مجتمعية تخدم كافة أفراد الأسرة، تماشيًا مع استراتيجية القيادة السياسية نحو بناء الإنسان المصري، في شتي المجالات ووفق رؤية مصر 2030

كما تضمنت الزيارة مبنى الخدمات والأنشطة بمركز شباب دنديل والذي يعد أحد المشروعات المنفذة في قطاع الرياضة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تفقد الوزير والمحافظ معرض لمنتجات المهن الحرفية للشباب وورشة عمل عن ريادة الأعمال للشباب وندوة عن التثقيف السياسي للشباب، إضافة إلى تفقد الملعب الخماسى بالمركز، فضلًا عن متابعة جانبا من فعاليات مسابقة دوري الأحياء الشعبية

وشارك الثنائي في افتتاح حمام السباحة التدريبي والملعب الخماسي بمركز شباب مدينة ناصر بتكلفة إجمالية 11.5 مليون جنيها "لحمام السباحة وملعب الخماسى"، ضمن جولته التفقدية للمنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة، لمتابعة سير العمل بمختلف المنشآت في كافة محافظات الجمهورية.

وتفقد الوزير والمحافظ معرض منتجات شعبة التوجيه والتأهيل المهنى للنشء الذى يهدف إلى تأهيلهم وتوعيتهم بمتطلبات سوق العمل وتنمية الوعي الفني واطلاق المهارات الإبداعية من خلال الحرف، وبرامج:مشواري لتنمية المهارات الشخصية للشباب وبرنامج الرواق الأزهري للنشء الذى يهدف إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى النشء وينفذ بالتعاون مع الأزهر الشريف،بجانب متابعة النشاط التفاعلى لصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي لتوعية الشباب ضد مخاطر الادمان، فضلا عن تفقد جلسة رياضية سكانية لأندية السكان للتوعية بخطورة الزواج المبكر.

حيث أشار الوزير إلى الاهتمام النوعي الذي توليه بملف تطوير البنية التحتية بمراكز الشباب على مستوى المحافظات، والعمل علي رصد كافة متطلبات واحتياجات المراكز من أعمال التطوير والمضي قدمًا في تنفيذها وفق توقيتات وبرامج وزمنية محددة لخدمة الشباب والنشء في كافة ربوع مصر.

فيما أكد المحافظ أهمية تكثيف البرامج والأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والدينية، داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية، والتي لا يقتصر دورها على ممارسة الرياضة وجوانب اللياقة البدنية فقط، بل تعاظم دورها لتمثل مراكز خدمة مجتمعية تخدم كافة أفراد الأسرة، تماشيًا مع استراتيجية القيادة السياسية نحو بناء الإنسان المصري، في شتي المجالات ووفق رؤية مصر 2030.

كما تضمنت الزيارة مبنى الخدمات والأنشطة بمركز شباب دنديل والذي يعد أحد المشروعات المنفذة في قطاع الرياضة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تفقد الوزير والمحافظ معرض لمنتجات المهن الحرفية للشباب وورشة عمل عن ريادة الأعمال للشباب وندوة عن التثقيف السياسي للشباب، إضافة إلى تفقد الملعب الخماسى بالمركز، فضلًا عن متابعة جانبا من فعاليات مسابقة دوري الأحياء الشعبية.

وكان محافظ بني سويف ووزير الشباب والرياضة قد تفقدا مركز التنمية الشبابية بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وتفقد الوزير والمحافظ العديد من الأنشطة والفعاليات، والخدمات التي يقدمها المركز، وشملت تفقد معرض مشغولات أندية الفتاة ونادى العلوم ومشروع سفراء ضد الفساد للنشء الذى يستهدف تعزيز قيم النزاهة والشفافية لدى النشء وتنمية وعيهم الوطني المجتمعي وبرنامج ريحانة للنشء الذى ينفذ تحت رعاية السيدة الفاضلة قرينة رئيس الجمهورية، ويهدف إلى إعلاء قيمة القيادة النسوية في بناء المجتمع وتوعية الفتيات بحقوقهن في التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية والقانونية،إضافة إلى متابعة جانبا من ودوة عن السلامة النفسية بالاضافة إلى أنشطة متنوعة لمركز التنمية الشبابية.

حيث أكد الوزير أهمية تعزيز واستمرار النهوض بمستوى جودة الخدمات المقدمة في مراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية والرياضية على مستوى محافظات الجمهورية، وتكثيف أعمال التطوير للخدمات المقدمة للنشء والشباب من خلال مراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية والرياضية.

من جهته أثنى المحافظ على منظومة الخدمات التي يقدمها مركز التنمية الشابية، والذي يخدم سكان مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل،في مختلف الأنشطة والمجالات الرياضية والفنية والثقافية،وهوما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية لبناء الإنسان والاستثمار فيه من خلال تنمية قدرات الشباب المصري وتغيير ثقافته المجتمعية واستثمارها علي نطاق واسع وبمختلف المجالات.

وكان محافظ بني سويف قد شهد اللقاء الذي عقده وزير الشباب والرياضة، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وناول اللقاء مناقشة مقترحات ومطالب تقدم بها أعضاء البرلمان لدعم وتعزيز مستوى ونوعية الخدمة المقدمة في قطاع الشباب والرياضة،في مجال تطوير مراكز الشباب،ودعم الأنشطة الرياضية والثقافية، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية في القرى وصناعة البطل الأوليمبي ومراكز لرعاية الموهوبين، بجانب استعراض جهود وأنشطة الوزارة في مجال تنفيذ المبادرات الرئاسية لبناء الإنسان المصري وتنمية قدراته ومهارته ودعم البنية الأساسية للمنشآت الشبابية والرياضية، وكذلك المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فضلا عن مشاهدة عرض "Presentation" تضمن الإشارة إلى الجهود والأنشطة والإنجازات المنفذة في القطاع بقرى ومدن المحافظة في مجال تطوير البنية التحتيتة بمراكز الشباب والأندية وأعمال التطوير ورفع الكفاءة وتنجيل الملاعب وإضائتها.

وأشاد المحافظ،بالتعاون والتنسيق التام بين الجهاز التنفيذى بالمحافظة والوزارة في تنفيذ العديد من المشروعات في قطاع الشباب والرياضة، خاصة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتعد أحد أهم المبادرات الرئاسية التي تشهدها الدولة المصرية الحديثة من خلال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية في شتى القطاعات الخدمية بهدف بناء الإنسان المصري، مشيرا إلى أن مراكز الشباب والأندية كانت الأوفر حظا لاستضافة فعاليات المبادرة الرئاسية" بداية "للتنمية البشرية.

من جهته أوضح الوزير أن زيارة "اليوم" تأتى ضمن خطة شاملة لمتابعة موقف المشروعات المنفذة في القطاع، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية شاملة تتكامل مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمكين الشباب، وتوفير البيئة الداعمة لهم، من خلال تطوير المنشآت، وتوسيع قاعدة المشاركة في البرامج والمشروعات.

وأكد وزير الشباب والرياضة أهمية التكامل بين مؤسسات وأجهزة الدولة لتحقيق طموحات وتطلعات المواطنين وخاصة الشباب التي تعد الشريحة الأكبر من المجتمع،مثمنا دور أعضاء البرلمان بمجلسي النواب والشيوخ في نقل احتياجات دوائرهم وتمثيل ناخبيهم بهدف التواصل والتنسيق لتعزيز مستوى الخدمة في القطاع.