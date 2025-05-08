قائد نيوكاسل يطالب بالدعم الجماهيري أمام تشيلسي

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أحمد جودة - القاهرة - طالب برونو غيماريش، قائد نيوكاسل يونايتد، جماهير الفريق بتكثيف التشجيع عندما يستضيف تشيلسي، يوم الأحد المقبل، في إحدى أهم مبارياته بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، هذا الموسم. وأصبحت المراكز المؤهّلة لدوري أبطال أوروبا هي الحدث الأبرز في البطولة المحلية، بعد حسم ليفربول اللقب، ومعرفة الفرق التي هبطت بالفعل، بينما تتبقى ثلاث جولات على نهاية الموسم.

ويطمح نيوكاسل في إنهاء الموسم ضمن المراكز الخمسة الأولى، مما يضمن له مكانًا في البطولة الأوروبية الأبرز للأندية، الموسم المقبل. ويزيد من ضغط مباراة الأحد، في سانت جيمس بارك، أن تشيلسي حريص بالقدر نفسه على العودة إلى دوري أبطال أوروبا، ضمن 5 فرق تتنافس على 4 مقاعد.

وتفصل 7 نقاط فقط بين المركزين الثاني والسابع بجدول الترتيب، ويحتل نيوكاسل، بقيادة المدرب إيدي هاو، المركز الرابع، ويتساوى في عدد النقاط مع تشيلسي الذي يحتل المركز الخامس بفارق الأهداف.

وقال غيماريش، في منشور على تطبيق «إنستغرام: «نواصل السعي نحو تحقيق هدفنا. سيكون دعمكم مهمًا، يوم الأحد، دعونا نخلقْ أجواء لا تُنسى. هيا يا شباب!».

واشتكى إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي، من جدول المباريات، إذ يستضيف فريقه ديورغاردن السويدي، في إياب قبل نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، اليوم الخميس، قبل التوجه إلى نيوكاسل لخوض المباراة، التي تنطلق ظهر يوم الأحد (11:00 بتوقيت غرينتش).

وقال للصحافيين، هذا الأسبوع: «لدينا 48 ساعة فقط، وسنلعب الساعة 12، وليس لدينا وقت كبير للتعافي». وسيحرص آرسنال على الفوز، بعد أسبوعين من النتائج المخيِّبة؛ بينها الخسارة في مباراتي الذهاب والإياب في ما قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، مما تسبَّب في بكاء اللاعبين والهزيمة 2-1 على ملعبه أمام بورنموث. لكن آرسنال يواجه اختبارًا صعبًا أمام ليفربول، يوم الأحد، وسط ما ستكون أجواء احتفالية في ملعب أنفيلد، حيث أحرز فريق المدرب أرنه سلوت اللقب بعد فوزه الساحق 5-1 على توتنهام هوتسبير، قبل أسبوعين.

وبينما كان آرسنال في وقتٍ ما متأكدًا من إنهاء الموسم في المركز الثاني، فإنه بات، الآن، يتقدم بفارق ثلاث نقاط فقط عن مانشستر سيتي، صاحب المركز الثالث، وأربع عن نيوكاسل وتشيلسي. أثار مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا الدهشة، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بتفسيره عدم فوز فريقه بالألقاب، في الآونة الأخيرة، وهو ما سيستفزّ لاعبي ليفربول. وقال أرتيتا: «يتعلق الفوز بالألقاب بالوقت الصحيح والمكان المناسب».

وأضاف: «فاز ليفربول باللقب بعد جمعه نقاطًا أقل مما حققناه في الموسمين الماضيين. إذا احتسبنا نقاط الموسمين الماضيين فإن لدينا لقبين في الدوري الممتاز». وبإمكان مانشستر سيتي، الذي لم يخسر في جميع المسابقات منذ أوائل مارس (آذار) الماضي، تعزيز مكانه ضمن المراكز الخمسة الأولى عندما يحل ضيفًا على ساوثامبتون، متذيل الترتيب، بعد غدٍ السبت. ويحل أستون فيلا، صاحب المركز السابع برصيد 60 نقطة، وتفصله ثلاث نقاط عن الخامس، ضيفًا على بورنموث، بعد غد السبت. ويستضيف نوتنغهام فورست، السادس برصيد 61 نقطة، ولم يشارك في دوري أبطال أوروبا منذ عام 1980، ليستر سيتي الذي هبط بالفعل، يوم الأحد المقبل.