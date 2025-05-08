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أحمد جودة - القاهرة - قرار لجنة الانضباط بشأن أزمة مباراة القمة والأمور تشتعل بين الثلاثي المتنافس على اللقب

عاجل|رسميا "الاستئناف" تؤجل قرارها بخوص مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لـ 15 مايو لعدم ورود أسباب قرار الرابطة.

لجنة الانضباط، مباراة القمة، الأهلي والزمالك، قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم في جلستها اليوم برئاسة المستشار محمد عبده صالح رئيس اللجنة تأجيل إعلان قرارها بخصوص التظلمات المقدمة إليها بشأن مباراة الزمالك والأهلي ضمن الجولة الأولى للدور الثاني لمسابقة الدوري إلى جلستها المقرر انعقادها يوم 15 مايو الحالي.

أسباب تأجيل القرار

وقالت اللجنة في أسباب قراراها بالتأجيل أنه لم يرد إليها أسباب القرار المتظلم منه من رابطة الأندية، مما يجعل الأوراق بحالتها الراهنة غير كافية للفصل في أوجه الدفاع والدفوع لكافة الأطراف المتظلمة.

كما قررت اللجنة استدعاء رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية إلى جلستها المقبلة قبل اصدار القرار في التظلمات المرفوعة إليها وإعلان كافة الأطراف المتظلمة.

وكان من المقرر أن تعلن لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد عبده صالح قراراتها النهائية بشأن أزمة مباراة القمة رقم 130 بين الأهلي والزمالك، ضمن الجولة الأولى من الدور الثاني لمسابقة الدوري الممتاز، والتي لم تُقام بسبب انسحاب الأهلي احتجاجًا على عدم تعيين طاقم تحكيم أجنبي.

وعقدت لجنة التظلمات اجتماعها اليوم للفصل في قضية مباراة القمة، والتي تقدمت أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز بشكاوى بشأنها.

وفي وقت سابق كانت قد عقدت لجنة التظلمات جلستين سابقتين لمناقشة شكاوى الأهلي والزمالك وبيراميدز بشأن أزمة مباراة القمة، إذ استمعت فيهما اللجنة في الجلسة الأولى لطلبات ممثلي الأندية الثلاثة، وفي الجلسة الثانية استمتعت اللجنة لمرافعات ممثلى أطراف الشكوى، قبل حجزها للحكم فى جلسة اليوم.

ماذا حدث في أزمة مباراة القمة

وكان قد طالب الزمالك وبيراميدز في شكواهما بإلغاء قرار مجلس الرابطة وإعادة توقيع عقوبة خصم 3 نقاط إضافية من فريق الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

وفي المقابل يطالب الأهلي في شكواه بإلغاء جميع العقوبات التي صدرت ضده من إدارة المسابقات، وإعادة مباراة القمة أمام الزمالك بتحكيم أجنبي تنفيذا لقرار مجلس الرابطة باستقدام حكام أجانب للمباراة على نفقة الرابطة.

وكانت قد كشفت مصادر تليفزيونة في وقت سابق بان لجنة التظلمات قامت بتحرك مفاجئ حيث قامت بالاطلاع على لوائح الفيفا لبحث البنود التي تنطبق على هذه الازمة حتى يتم اتخاذ القرار الصحيح خصوصا وان اللوائح المحلية لا تحتوى على بنود لوقائه مشابه لما حدث في القمة 130، وأن القرار سيكون اجتهاد شخصي، ولم تكتفي اللجنة بذلك بل دخلت في صدام مع رابطة الأندية خصوصا وان لجنة التظلمات طلبت من رابطة الأندية الاطلاع على حيثيات القرارات التي تم اتخاذها بخصوص الازمة إلا أن الرابطة لم تقم بالرد على اللجنة حتى الآن وهو ما دفع الأهلي لتاكيد على أحقيته في إعادة المباراة خاصة وأن عدم الرد يؤكد قوة موقف الأهلي.

وكان قد تردد مؤخرا قبل إعلان الحكم عن نية نادي الزمالك في الانسحاب من مباراة بيراميدز المقبلة في الدوري في حال عدم خصم 6 نقاط كاملة من الأهلي كرد على لجنة التظلمات والتسريبات التي تمت مؤخرا بأن القرار هو خصم 3 نقاط فقط، بداعي أن الفريق ابتعد عن المنافسة على الدوري ويحتاج للراحة للاستعداد لنهائي كأس مصر إلا أن إدارة الزمالك أكدت أن هذا الرد جاء من بعض أعضاء المجلس ولكنه غير مطروح لحين وضوح الروية بشكل كامل.

3 سيناريوهات محتملة أمام لجنة التظلمات قبل صدور الحكم النهائي

وقبل صدور الحكم اليوم كان ينتظر كل من الأهلي والزمالك وبيراميدز قرار لجنة التظلمات، والذي من المرجح أن يكون حاسمًا في تحديد شكل الصراع على لقب الدوري هذا الموسم.

وكانت تدور السيناريوهات المطروحة حول ثلاثة احتمالات:

1- اعتماد قرار رابطة الأندية: باعتبار الأهلي خاسرًا المباراة دون خصم النقاط الثلاث نهاية الموسم.

2- تشديد العقوبة: باعتبار الأهلي مهزومًا أمام الزمالك، مع خصم ثلاث نقاط من رصيده في نهاية الموسم.

3- إعادة المباراة: تأجيل حسمها بلعبها مجددًا في نهاية الموسم.